Messi via dal Barcellona, Laporta: "Speravo rimanesse, ma ha già altre offerte"

I negoziati del Barcellona sono terminati e Lionel Messi sta considerando altre offerte. Lo ha dichiarato il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, in conferenza stampa aggiungendo come "ieri abbiamo capito che era finita. Ho avuto l’ultima conversazione con il padre di Leo, Jorge, che ha avuto un atteggiamento magnifico durante le trattative, ma non c'era possibilità".

Poi la conferma che sul futuro del campione argentino ci sarebbero già altre squadre. "Non voglio dare false speranze su un possibile ritorno. Il giocatore ha altre offerte". Non ha reso noto però quali siano le società pronte a rilevare il contratto di Messi. Laporta ha spiegato come le regole del fair play finanziario della Liga avrebbero comportato la riduzione del limite dei stipendi del Barcellona a meno di 200 milioni di euro in questa stagione. Margini stretti che hanno fatto tramontare l’affare: "Non siamo riusciti ad accontentare il contratto di Messi", ha spiegato.

"Il totale degli stipendi della parte sportiva rappresenta il 110 per cento delle entrate del club". Senza questa dolorosa rinuncia, infatti, non sarebbero arrivati in Catalogna giocatori come Aguero o Depay, firmati quest’estate dal club catalano. AGI

