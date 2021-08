Primi passi nel mondo della Juventus per Kaio Jorge. Il 19enne brasiliano è arrivato a Torino (il club bianconero ha pubblicato le foto del suo arrivo) e in giornata si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Signora per i prossimi 5 anni.

L’attaccante arriva dal Santos, società che lunedì ha ufficializzato l’accordo con la Juventus per il trasferimento del giocatore in Italia. ITALPRESS

