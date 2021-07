Italia-Inghilterra, è ufficiale: la Rai sceglie Stefano Bizzotto e Katia Serra per la telecronaca

Una voce femminile racconterà per la prima volta una finale degli azzurri. Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra le voci su Rai1 dell'ultimo atto degli Europei, la partita Italia-Inghilterra in programma a Wembley domani sera, dopo i casi di Covid riscontrati nella squadra di tecnici e commentatori della tv pubblica.

Katia Serra, bolognese, 48 anni, ex calciatrice, ha già diversi anni di telecronache alle spalle tra competizioni nazionali e internazionali, oltre a essere stata spesso ospite in programmi sportivi. Con Bizzotto, veterano della squadra Rai, ha già commentato, in questa edizione degli Europei, sei partite, ultima il quarto di finale Repubblica Ceca-Danimarca. Il bordocampo sarà, come sempre, di Alessandro Antinelli, mentre le interviste ai protagonisti verranno gestite da Fabrizio Tumbarello, che sostituirà Aurelio Capaldi.

Nulla da fare dunque per Alberto Rimedio, risultato positivo al Covid, e Antonio Di Gennaro, che avrebbero dovuto commentare la serata di Wembley. Ieri, dopo il loro stop, era scattato in rete il dibattito su chi sarebbe il sostituto ideale per raccontare la finale. E l'hashtag #vogliopizzul era balzato in cima ai trends di Twitter, con decine e decine di utenti che chiedevano alla tv pubblica di concedere allo storico telecronista l'onore di raccontare le gesta degli azzurri di Roberto Mancini a Wembley, anche per consentirgli per la prima volta in carriera di festeggiare una vittoria.

Un'ipotesi subito archiviata, comunque, dal diretto interessato. Il collegamento con Wembley inizierà alle 20.30, subito dopo il Tg1, preceduto dall'introduzione di Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Luca Toni, nello studio allestito da Raisport sulla terrazza dell'Auditorium RAI del Foro Italico. Alle 18, sempre su Rai1, in diretta dagli studi di via Teulada, Roberta Capua e Gianluca Semprini condurranno, inoltre, il programma "La grande attesa", realizzato con Rai Sport con tanti ospiti e collegamenti dalle piazze italiane per condividere assieme al pubblico timori e auspici sulla finale degli Europei.

