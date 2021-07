Finale degli Europei, Mancini verso Italia-Inghilterra: "L'ultima partita, divertiamoci ancora"

«Dobbiamo essere tranquilli sapendo che sarà una partita difficile ed essere concentrati sul nostro gioco per attuarlo al meglio. Per di più sapendo che quella di domani sarà l’ultima partita per cui se vogliamo divertirci ancora bisognerà sfruttare i novanta minuti che restano». Lo ha detto Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra a Wembley.

«L'Inghilterra è forte perchè ha tanti giocatori, anche dalla panchina fortissimi. Ci giocheremo la nostra partita. Sicuramente Sterling è un calciatore su cui bisognerà fare attenzione ma non è l’unico. Davanti sono tutti bravi con grandi qualità di velocità e tecnica».

«Spero che la data di domani, 11 luglio, possa essere davvero importante, ancora e per una seconda volta, per gli italiani». Il riferimento è al successo degli Azzurri al Mondiale del 1982 con in panchina Enzo Bearzot.

«Lo stadio pieno è una notizia meravigliosa per gli amanti del calcio. Sarà un giorno bello per giocare una partita così. Vedremo come andrà». Poi sull'impatto dei tifosi di casa sul match aggiunge: «Durante la partita dobbiamo pensare a fare gol, a difendere bene e creare occasioni. I tifosi speriamo di sentirli solo alla fine».

Sulla vignetta del 'The National' che lo ha raffigurato come Braveheart: «Simpatica ma noi dobbiamo solo giocare la nostra partita sapendo che possiamo farlo bene. Questo deve essere il nostro pensiero».

