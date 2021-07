Europei, 4 positivi tra giornalisti e operatori Rai che seguono l'Italia: allarme a Coverciano

Quattro componenti - tra giornalisti e operatori - della spedizione di RaiSport a Wembley per gli Europei di calcio sarebbero risultati positivi al Covid-19. E secondo indiscrezioni, tra loro ci sarebbe anche il primo dei telecronisti che seguono la Nazionale azzurra e per il quale - se la notizia fosse confermata - si profila la sostituzione al microfono per la diretta tv della finale di domenica contro l’Inghilterra.

La Federcalcio - si apprende inoltre - ha attivato una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, pur essendo squadra, staff e dirigenti azzurri inseriti da tempo in una 'bolla' di prevenzione Covid.

La Rai dal canto suo ha attivato i controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i componenti del gruppo di giornalisti e tecnici che sta seguendo la fase finale degli Europei.

