Europei, per la finale a Wembley mille tifosi in arrivo dall'Italia

Mille tifosi a Wembley per la finale di Euro 2020, in arrivo dall’Italia: è questa la novità in vista della partita di domenica sera. La Figc ha infatti annunciato di essere al lavoro per la trasferta di 1000 tifosi azzurri, dopo che su richiesta Uefa le autorità britanniche hanno garantito la possibilità di recarsi a Londra a un numero contingentato, con una serie di obblighi da rispettare, tra cui 5 giorni di isolamento fiduciario al rientro in Italia.

Tra le condizioni, la permanenza in territorio inglese di massimo 12 ore in una 'bolla', l’uso di charter dedicati, un tampone Covid negativo in arrivo. «L'iniziativa - si legge nella nota - prevede comunque il rispetto di una serie di condizioni attraverso le quali poter derogare le attuali disposizioni relative alla necessaria quarantena imposte dal Governo britannico per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Nello specifico i tifosi provenienti dall’Italia potranno rimanere nel territorio britannico per un massimo di 12 ore; dovranno raggiungere Londra rispettando il concetto di «bolla di sicurezza» tramite l’utilizzo esclusivo di voli charter e di trasporti dedicati dall’aeroporto di arrivo a Londra fino al Wembley Stadium e viceversa, che verranno organizzati direttamente dalla FIGC; al Wembley Stadium sarà dedicato loro uno specifico settore dell’impianto per garantire la bolla di sicurezza; compilare un formulario online nelle 48 ore precedenti la partenza».

