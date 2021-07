Europei, Morata sbaglia il rigore e riceve nuovi insulti. La moglie: "Vergognoso ed inaccettabile"

Ancora insulti alla famiglia e ai figli di Alvaro Morata da parte dei tifosi. Stavolta non solo dalla Spagna, come capitato a inizio Europeo, ma da alcuni sostenitori della nazionale italiana. A riferirlo è Alice Campello, moglie dell’attaccante della Juventus, che su Instagram ha riportato alcuni messaggi offensivi e intimidatori ricevuti ieri sera durante e dopo la sfida vinta dall’Italia contro la Spagna.

"Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero - ha scritto la moglie di Morata - Non penso nemmeno sia un fattore di "italiani" ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo a una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perchè è vergognoso e inaccettabile". ITALPRESS

