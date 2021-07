Italia-Belgio 1-0, la diretta: Barella porta in vantaggio gli azzurri alla mezz'ora

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

39': Belgio che cerca di reagire, Italia compatta e brava a non concedere spazi

31': GOL DELL'ITALIA, BARELLA! Verratti recupera palla e serve Barella che passa in mezzo a due avversari e incrocia sul palo lontano, 1-01

27': destro a giro di Insigne, palla alta

27': il contropiede adesso è dell'Italia, Chiesa entra in area e calcia, palla deviata che finisce comoda tra le mani di Courtois

26': ancora contropiede del Belgio, De Bruyne serve Lukaku che prova a piazzare di sinistro ma ancora Donnarumma a dire di no

22': prima grande occasione per il Belgio, De Bruyne con un potente sinistro dal limite e Donnarumma a mano aperta fa una grande parata

21': ammonito anche Tielemans, curiosamente per un fallo commesso proprio su Verratti

19': giallo per Verratti che trattiene Tielemans interrompendo la ripartenza del Belgio

17': spinge il Belgio, ancora Doku in progressione, poi l'azione prosegue e sulla conclusione da fuori di De Bruyne c'è la respinta di Chiellini

13': Bonucci segna il gol dell'1-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Chiellini

10': fase di stallo della gara, l'Italia prova a far gioco ma al momento tanta imprecisione

6': Doku va sul fondo e mette in mezzo un pallone rasoterra, interviene Donnarumma

2': prima iniziativa di Chiesa sulla fascia destra, nulla di fatto

1': tutti i giocatori di Italia e Belgio si sono inginocchiati contro il razzismo, prima del fischio di inizio. Per gli azzurri è la prima volta tutti insieme, perché la linea scelta dalla squadra è stata quella di inginocchiarsi in caso di richiesta all’Uefa da parte dell’avversario, come segno di solidarietà e sensibilità al tema della lotta alla discriminazione

1': INIZIA LA PARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne. Questa la formazione scelta da Mancini contro il Belgio per il quarto di finale a Euro 2020. Il Ct ha preferito inserire l’attaccante della Juve al posto di Berardi e riabbraccia Chiellini al centro della difesa con Acerbi che torna in panchina.

Il Belgio recupera De Bruyne ma deve fare ameno di Eden Hazard. A parte queste novità, i Diavoli rossi contro l’Italia in formazione tipo e cioè: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku.

