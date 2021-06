Barcellona: a mezzanotte scade il contratto di Messi, tifosi in ansia

A mezzanotte scadrà il contratto che lega Lionel Messi al Barcellona e i tifosi azulgrana sono in ansia. Secondo i media iberici la stella argentina avrebbe trovato l’accordo col presidente del club catalano, Joan Laporta, per rinnovare per altri due anni.

Il giocatore, che da poco ha compiuto a 34 anni, però, è al momento impegnato in Copa America con l’Albiceleste e non vuole distrazioni per provare a regalare una gioia ai tifosi sudamericani. La "febbre" in Spagna, di contro, è alta. Su "Marca" hanno ricostruito la storia dell’argentino in azulgrana, scrivendo "un ragazzo di nome Leo Messi ha fatto il suo debutto con la prima squadra del Barcellona in una partita contro l’Espanyol il 16 ottobre del 2004".

"Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe diventato questo giocatore. Ha vinto tutti i titoli possibili con la squadra catalana ed è stato incoronato il miglior calciatore del 'Pianetà in diverse occasioni. I suoi numeri sono di un altro mondo", si legge ancora sul sito di "Marca". Attese novità entro stanotte sul "simbolo della grandezza del Barcellona", si legge sul famoso quotidiano sportivo spagnolo. ITALPRESS

