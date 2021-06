Europei: Inghilterra prima grazie a Sterling, la Croazia si rilancia con Modric

Prima e imbattuta. L’Inghilterra chiude il gruppo D di Euro 2020 centrando la seconda vittoria su tre gare. A Wembley, contro la Repubblica Ceca, i ragazzi del ct Southgate vincono per 1-0 grazie alla rete di Raheem Sterling, marcatore decisivo anche nel successo al debutto contro la Croazia.

Per i cechi è un ko che li dirotta in terza posizione alle spalle della Croazia, pur avendo conquistato la matematica qualificazione in virtù dei risultati degli altri gironi. La Scozia manca l’appuntamento con la storia, i croati valere la maggiore qualità e superano da secondi il girone grazie a un gol in più segnato rispetto alla Repubblica Ceca. A Glasgow, i vicecampioni del mondo passano per 3-1 trascinati da Modric e Perisic in quello che era un vero e proprio spareggio.

© Riproduzione riservata