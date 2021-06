Europei, Eriksen dimesso dall'ospedale: "Tiferò per i miei compagni"

Christian Eriksen è stato dimesso oggi dal Rigshospitalet di Copenaghen, dove si trovava ricoverato da sabato scorso in seguito all’arresto cardiaco sofferto nel corso di Danimarca-Finlandia a Euro2020.

La Federcalcio danese ha fatto sapere che il centrocampista dell’Inter, sottoposto con successo all’intervento che serviva a impiantargli un defibrillatore sottocutaneo per controllare il ritmo cardiaco ed evitare possibili situazioni simili a quella vissuta, ha poi fatto visita ai compagni di nazionale in ritiro a Helsingor prima di tornare a casa e stare con la sua famiglia.

"Grazie per l’enorme numero di messaggi, è stato incredibile - le parole che Eriksen ha affidato a una nota della Federazione danese - L’operazione è andata bene e anche io sto bene date le circostanze. È stato grandioso rivedere i ragazzi dopo la fantastica partita che hanno giocato ieri - il riferimento alla gara poi persa col Belgio - Non serve dire che tiferò per loro lunedì contro la Russia".

