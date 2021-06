Eriksen, operazione riuscita: gli è stato impiantato il defibrillatore

Christian Eriksen è stato operato per impiantargli un defibrillatore sottocutaneo in seguito al malore nella partita inaugurale degli europei. L’intervento è stato eseguito al Rigshospitalet, l’ospedale di Copenaghen dove il centrocampista dell’Inter è ricoverato da sabato scorso, quando si era accasciato in campo durante Finlandia-Danimarca.

Eriksen dovrebbe essere dimesso già nelle prossime ore. Il defibrillatore è un sistema di protezione che regolarizza l’aritmia cardiaca ma che potrebbe complicare il via libera per il ritorno al calcio giocato, almeno in Italia. AGI

