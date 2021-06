Europei, verso Italia-Svizzera. Bonucci: "Vincere per passare il turno"

"Domani è una partita importante per passare il turno, sarà difficile ma il nostro obiettivo è portare a casa tre punti e poi pensare al Galles". Queste le parole di Leonardo Bonucci a Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Svizzera, secondo match per l’Italia a Euro2020.

"Non abbiamo mai fatto calcoli e non penso li faccia il mister per la formazione da mettere in campo: schiererà chi sta meglio, ma la nostra squadra nei 26 è completa e chi gioca potrà portare l’Italia alla vittoria - ha osservato il difensore della Juve e della nazionale - La Svizzera ha capacità tecniche e tattiche che possono metterci in difficoltà: servirà grossa pazienza, lucidità e l'umiltà che ci ha contraddistinto finora".

La Nazionale italiana ha lasciato poco dopo le 11 in treno la stazione di Firenze Campo di Marte per dirigersi a Roma dove domani sera sarà impegnata nella seconda gara del proprio girone di qualificazione. Gli azzurri sono stati salutati da alcuni tifosi che hanno atteso l’arrivo del pullman della Nazionale all’esterno della stazione di Firenze Campo di Marte con in particolare per alcuni giocatori della rosa dell’Italia richieste anche di selfie ed autografi.

