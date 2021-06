Europei: gli svedesi Kulusevski e Svanberg positivi al Covid, saltano il match contro la Spagna

Una delle stelle della Svezia, Dejan Kulusevski, è risultato positivo al Covid e salterà il match d’apertura della nazionale scandinava a Euro 2020 contro la Spagna, prevista il prossimo lunedì. Lo ha rivelato il commissario tecnico, Janne Andersson, in conferenza stampa. E non sarà l'unico a saltare il match perchè è emersa la positività anche del centrocampista del Bologna Mattias Svanberg. I giocatori sono stati nuovamente testati e "quando sono arrivate le risposte si è scoperto che il test di Mattias Svanberg era positivo", ha reso noto in un comunicato la Federcalcio svedese, precisando che il giocatore è stato messo in isolamento.

È il terzo caso di positività, tra gli oltre 600 giocatori convocati per partecipare al torneo, dopo lo spagnolo Sergio Busquets. Le due squadre dovranno quindi fare a meno entrambe di giocatori.

Su Kulusevski, 21 anni, centrocampista della Juventus, dotato di accelerazioni e ottime giocate, erano affidate molte delle speranze della Svezia di passare il turno. Non sono state fornite ulteriori novità riguardo a possibili sostituzioni o se la nazionale proverà a recuperarli per i match successivi.

