Patrice Evra ricorda il suo arrivo a Marsala: "A 17 anni mi avete aperto le porte. Sicilia ti amo"

Patrice Evra omaggia la Sicilia con un video che fa il giro dei social. l'ex calciatore canta sulle note di ‘Sally’ di Vasco Rossi e parla in siciliano, ricordando quando giovanissimo arrivò in Sicilia e nel 1998 il Marsala lo tesserò in C1 dopo un breve provino sostenuto con il Torino.

“Italia, ti amo. Non dimentico mai che a 17 anni mi avete aperto le porte, specialmente la Sicilia. Minc…da paura andava zio Pat! - ha detto uno scatenato Evra - Questo è un messaggio per tutta la giovinezza italiana, non mollare mai! A 13 anni chiedevo soldi davanti ai negozi per comprarmi dei panini e anche se sono un gobbo vero (e questo dispiace a qualche persona) vi voglio bene perché alla fine è sempre l’Italia che vince. E quando ascolto Vasco poi…”.

