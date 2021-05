Uefa, i club europei perderanno 9 miliardi di entrate a causa della pandemia

«I club di tutti i livelli del calcio europeo perderanno 9 miliardi di euro di entrate negli esercizi finanziari 2019/2020 e 2020/2021». È quanto emerge dalla dodicesima edizione del rapporto annuale dell’Uefa «The European Club Footballing Landscape». Un documento dal quale spicca in modo evidente come la pandemia abbia colpito il calcio europeo. Come mostra il rapporto, i ricavi dei club delle massime serie avevano subito un’impennata.

Con una crescita annuale dell’8,2%, i 711 club dei massimi campionati hanno infatti aggiunto 1,9 milioni di euro ai loro ricavi nel 2019, mentre i profitti operativi sono stati i secondi più alti mai registrati. Le riserve di cassa e i bilanci dei club sono stati i più cospicui mai registrati. Il rapporto mostra nei minimi dettagli quanto la pandemia sia stata devastante per le finanze dei club, ma anche come il calcio europeo abbia lavorato insieme per evitare una crisi più ancora grande.

La UEFA, congiuntamente ai campionati e alle coppe nazionali, ha completamente ristrutturato il calendario delle competizioni nel 2020. Con il rinvio di EURO e delle competizioni UEFA per club, 38 massime divisioni europee sono state in grado di concludere la stagione 2019/2020 e tutti i campionati sono riusciti a ripartire nel 2020/21. Questo ha fatto risparmiare ai club circa 2 miliardi di euro in penali e rimborsi sui contratti televisivi nazionali.

Il successo del protocollo Return to Play ha permesso alla UEFA di organizzare 1.432 partite con 163.844 test Covid effettuati dall’inizio della pandemia. Più del 99% delle partite sono state giocate come previsto. La profonda collaborazione tra gli stakeholder ha permesso di ampliare la finestra per i trasferimenti a livello globale e di adattare le regole del Fair Play Finanziario. Finora, questo ha evitato qualsiasi rischio di ricaduta nel trattamento dei debiti di trasferimento.

Tuttavia, il rapporto mostra che l’attuale proiezione dei mancati introiti nel periodo 2019-21 è di 7,2 miliardi di euro per il calcio professionistico di alto livello e 1,5 miliardi di euro per quello delle categorie inferiori. Ogni livello e ogni settore del calcio professionistico è stato colpito duramente. I club che dipendono fortemente dalla presenza dei tifosi sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. (

© Riproduzione riservata