Calciomercato, finestra estiva aperta dall'1 luglio al 31 agosto

Il Consiglio della Figc ha approvato i termini del tesseramento per la prossima stagione, che prevedono le seguenti date per la campagna trasferimenti: 1 luglio-31 agosto 2021, per il mercato estivo; 3-31 gennaio 2022 per la finestra invernale. Dal 24 maggio, inoltre, sarà possibile depositare gli accordi preliminari.

Su proposta del presidente federale, Gabriele Gravina, è stato inoltre approvato il principio di una nuova norma che impone il blocco della campagna trasferimenti per le società di Serie A e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/22 e non prestano idonee garanzie per l’eccedenza.

La determinazione nel dettaglio della nuova disciplina, fa sapere la Federcalcio, sarà approvata alla prossima riunione di Consiglio Federale, a seguito della riunione del tavolo tecnico sulla crisi economica convocato per venerdì 21 maggio.

