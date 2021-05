Svezia, Ibrahimovic non parteciperà agli Europei a causa dell'infortunio al ginocchio

Zlatan Ibrahimovic non potrà disputare i Campionati europei di calcio che inizieranno il prossimo mese. Lo ha annunciato ufficialmente la federazione svedese. Il forfeit è dovuto all’infortunio al ginocchio accusato durante Juventus-Milan.

"Ho parlato con Zlatan Ibrahimovic che purtroppo mi ha detto che il suo infortunio interromperà la sua partecipazione al campionato europeo di questa estate - ha detto in un comunicato l’allenatore della Svezia Janne Andersson - ovviamente questo è triste, soprattutto per Zlatan ma anche per noi", ha aggiunto Andersson. AGI

