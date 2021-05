Lukaku festeggia il compleanno in hotel con 23 persone: arrivano i carabinieri, scattano le sanzioni

Il calciatore dell’Inter Romelu Lukaku ricorderà a lungo il suo ultimo compleanno. La scorsa notte i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, intorno alle 3, a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, erano in corso i festeggiamenti.

Il giocatore era con altre 23 persone che saranno sanzionate per violazione della normativa anti covid. Tra loro anche altri calciatori dell’Inte: Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. La segnalazione della festa è avvenuta tramite una telefonata ai carabinieri.

