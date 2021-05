Presentata la nuova maglia del Milan, è a strisce rosse e nere di varie larghezze: il video

Il Milan presenta la nuova maglia per la stagione 2021/2022 ispirata alla città di Milano che si reinventa, alla sua rapida accelerazione della cultura.

Il nuovo kit celebra il significato, infatti, 'Move Like Milan'. La maglia a strisce rosse e nere reinterpretate in varie larghezze in un unico design simmetrico "celebrando l'equilibrio creativo tra tradizione e modernità che dà origine a una nuova Milano, dal campo, alle strade fino allo skyline della città", si legge in una nota.

Per la prima volta a debuttare con la nuova maglia sarà la squadra femminile nella sfida contro il Sassuolo nella penultima partita di Serie A il prossimo fine settimana. La squadra maschile vestirà il nuovo Home kit il 16 maggio contro il Cagliari a San Siro.

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt ?⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 11, 2021

