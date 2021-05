Il Milan torna a vincere: 2-0 al Benevento

Il Milan torna a vincere e a sperare di trovare posto nella prossima Champions League. Dopo due ko, i rossoneri vincono: 2 a 0 contro il Benevento, risalendo temporaneamente al secondo posto, in attesa che l’Atalanta e le altre dirette avversarie domani giochino

Subito in gol con Calhanoglu, e poi il raddoppio nella ripresa con Theo Hernandez. Diverse le occasioni per andare ancora a segno ed è stato super il portiere ospite, che ha negato più volte la rete a Ibrahimovic.

Il Milan ora attende lo scontro con la Juventus, mentre la squadra campana resta in piena zona retrocessione.

Il Milan ha ritrovato Ibrahimovic dal 1': "Stiamo parlando di un campione, fa crescere il valore della squadra e le qualità dei compagni. Non averlo avuto per tanto tempo ci ha penalizzato - sottolinea Pioli - Calhanoglu? Secondo me non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale. A me piace tantissimo perchè abbina qualità e quantità. Deve trovare ancora un pelo di precisione negli assist ma sta acquisendo consapevolezza. Deve darsi obiettivi importanti, può entrare in doppia cifra negli assist e nei gol". Infine le parole sulla vicinanza della società in una settimana delicata.

"L'area tecnica ci sostiene quotidianamente, stiamo facendo bene perchè siamo messi nelle condizioni di farlo. Parliamo di gente di calcio, che capisce le situazioni e quando intervenire", conclude Pioli.

