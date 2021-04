Covid, finisce l'incubo per De Rossi: torna negativo dopo 37 giorni e un ricovero in ospedale

Daniele De Rossi si è finalmente lasciato il Covid alle spalle. È la compagna, l’attrice Sarah Felberbaum, a darne notizia pubblicando una foto che la vede assieme all’ex centrocampista della Roma: "37 giorni dopo", la didascalia che si riferisce al periodo forzato di separazione.

De Rossi aveva contratto il coronavirus durante l’ultima sosta per le nazionali, al suo debutto nello staff di Roberto Mancini. Per l'ex centrocampista giallorosso si era reso necessario anche il ricovero in via precauzionale allo Spallanzani. ITALPRESS

© Riproduzione riservata