Europei: Uefa conferma Monaco, Siviglia sostituisce Bilbao. No a Dublino, partite a San Pietroburgo e Londra

Scelte le città del prossimo Europeo di calcio con la formula delle sedi itineranti: confermate le partite a Monaco di Baviera con un minimo di 14.500 spettatori, Siviglia sostituisce Bilbao, mentre le partite di Dublino si spostano a San Pietroburgo e Londra.

Queste le decisioni del Comitato Esecutivo Uefa riunitosi oggi in videoconferenza in base alla possibilità di aprire al pubblico le partite dell’Europeo. Le quattro gare inizialmente previste a Bilbao, verranno spostate all’Estadio La Cartuja di Siviglia. L'organizzazione di queste partite è presa in carico dalla Comunità Autonoma dell’Andalusia. Le città diventano così 11.

In particolare - spiega l’Uefa in una nota - la Comunità Autonoma dell’Andalusia ha confermato l'intenzione di permettere l’accesso degli spettatori al 30% della capienza dello stadio per tutte e tre le partite del Gruppo E e per la gara degli ottavi di finale. "In seguito alla decisione delle autorità locali - spiega l’organo di governo del calcio europeo - era chiaro che i tifosi non sarebbero stati in grado di assistere alle partite che si sarebbero dovute giocare lì. Pertanto, con l’assistenza della Federcalcio spagnola (Rfef), l’Uefa ha proposto di spostare quelle partite in un’altra sede dello stesso paese ospitante, semplicemente per permettere ai tifosi di assistere alle partite dopo un anno in cui non hanno potuto vedere il calcio dal vivo negli stadi. Questa decisione permetterà un’atmosfera festosa per tutte le partite che si svolgeranno nella competizione nazionale di punta dell’Uefa".

Le tre partite del Gruppo E inizialmente previste a Dublino sono state riprogrammate allo Stadio Saint Petersburg, impianto che doveva già ospitare tre partite del Gruppo B e un quarto di finale. L’ottavo di finale inizialmente programmato a Dublino è stato spostato allo stadio di Wembley, a Londra. Tutti i biglietti per le partite di Bilbao e Dublino verranno annullati. I possessori dei tagliandi verranno rimborsati per intero del valore nominale dei biglietti annullati.

Ulteriori dettagli sulla vendita dei biglietti per le partite riorganizzate a Londra, San Pietroburgo e Siviglia saranno comunicati su EURO2020.com/tickets e via email agli attuali possessori dei tagliandi. È importante sottolineare che i possessori dei biglietti per le partite di Bilbao e Dublino riceveranno un accesso prioritario sull'ordine d’arrivo per le future finestre di vendita dei biglietti per le corrispondenti partite riorganizzate. Per i biglietti acquistati attraverso il programma di vendita delle federazioni nazionali partecipanti, saranno applicate le regole dei rispettivi fan club. Lo stadio di Wembley ospiterà un totale di otto gare, compresa la finale. ANSA

