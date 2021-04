Il Tottenham esonera Mourinho, fatale il pareggio contro l'Everton

José Mourinho non è più il manager del Tottenham: il tecnico portoghese è stato esonerato dopo il pareggio di venerdì sera sul campo dell’Everton.

Attualmente gli Spurs sono settimi a cinque lunghezze di ritardo dal quarto posto. Domenica prossima il Tottenham affronterà il Manchester City nella finale di Coppa di Lega.

Ingaggiato nel novembre 2009 al posto di Mauricio Pochettino, che qualche mese prima aveva portato gli Spurs a una storica finale di Champions, lo Special One aveva firmato un contratto fino al 2023 ed era riuscito a far risalire la squadra dal 14esimo al sesto posto finale in Premier, garantendo la qualificazione in Europa League, ma venendo eliminato negli ottavi di Champions dal Lipsia. In questa stagione però, dopo un ottimo avvio, il Tottenham si è un po' perso per strada: fuori a sorpresa negli ottavi di Europa League per mano della Dinamo Zagabria, in Premier è scivolato al settimo posto, a -5 da quella quarta piazza che vale un posto nella prossima Champions.

© Riproduzione riservata