Coronavirus, buona notizia per la Juventus: Demiral è tornato negativo

Merih Demiral è guarito dal Covid, lo rende noto la Juventus. Il difensore, infatti, "ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC" spiega il club.

La positività del turco era stata annunciata dalla società bianconera giovedì scorso, a distanza di cinque giorni è arrivata la sua negativizzazione.

"Sono tornato": attraverso Instagram, Merih Demiral annuncia in inglese il suo ritorno in campo. Il difensore turco, risultato positivo al Covid lo scorso 26 marzo mentre era con la sua Nazionale e tornato a Torino il primo aprile con un volo sanitario, si è negativizzato e ora è pronto per essere nuovamente a disposizione. ANSA

