Coronavirus, anche Florenzi e Grifo positivi dopo Bonucci e Verratti

Altri due componenti della Nazionale positivi al Coronavirus. Si tratta di Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo. Dopo Marco Verratti, quindi, anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al Covid-19, come ha annunciato oggi il Paris Saint Germain, che aveva tenuto in isolamento precauzionale il 30enne difensore romano sabato prima del match di Ligue 1 contro il Lilla.

L’ex giallorosso rispetterà l'isolamento ed è soggetto ad un apposito protocollo sanitario: non potrà quindi scendere in campo mercoledì (ore 21) contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Al suo posto, sull'out destro della retroguardia, uno tra Thilo Kehrer e Colin Dagba. Florenzi è la seconda volta che risulta positivo negli ultimi due mesi.

Il Friburgo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha invece comunicato la positività al Covid-19 di un altro calciatore della Nazionale italiana: Vincenzo Grifo. Il giocatore, si legge, è stato messo subito in quarantena. Grifo non ha preso parte alla trasferta contro la Lituania proprio per via della restrizioni anti-Covid vigenti in Germania, che prevedono la quarantena obbligatoria per chi arriva da determinati Paesi, tra questi appunto anche la Lituania.

