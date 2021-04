Juventus, punizione finita per Dybala, McKennie e Arthur: tornano ad allenarsi in gruppo

Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur si sono allenati regolarmente insieme al resto del gruppo alla Continassa. Secondo quanto appreso dall'Ansa, i tre giocatori hanno scontato la 'punizione' per la festa interrotta dai carabinieri a casa dell'americano e oggi si sono allenati agli ordini di Andrea Pirlo.

Dopo la multa e l'esclusione dal derby contro il Torino, ora si valuteranno le loro condizioni per un'eventuale chiamata in vista della delicatissima sfida di mercoledì, con il Napoli, che si presenterà all'Allianz Stadium per il recupero della terza giornata.

