Focolaio Covid in Nazionale, Locatelli e Ferrari saltano Sassuolo-Roma: "Motivi precauzionali"

Ayhan, Muldur, Locatelli e Ferrari salteranno la sfida di sabato con la Roma. È stata una giornata difficile per il Sassuolo, che in mattinata ha comunicato la positività di Ayhan di rientro dal ritiro con la Turchia e poi in serata con un comunicato ha fatto sapere che "a seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del "Gruppo Squadra" dell’Italia i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma".

Stop precauzionale quindi per Ferrari e Locatelli, ma anche per Muldur, che era con Ayhan nel ritiro della nazionale turca. Quattro problemi in più per De Zerbi, che probabilmente dovrà fare a meno anche di Berardi e Caputo, già tornati dal ritiro azzurro infortunati. Per il resto è fuori sempre Bourabia. Squadra in alto mare quindi con Toljan unico terzino destro rimasto, Marlon al centro, Magnanelli con Obiang in mediana e Raspadori possibile prima punta.

