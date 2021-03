Europei Under 21: Italia-Spagna 0-0 con 2 espulsi tra gli azzurrini. Nicolato spera di accedere ai quarti

Un’Italia che soffre, costretta nel finale a chiudere in 9, ma che riesce a resistere all'assalto spagnolo e chiude a reti inviolate la partita, ottenendo un punto pesante che lascia ancora aperta la possibilità di accedere ai quarti di finale degli Europei Under 21.

L’obiettivo era innanzi tutto non perdere e così la squadra diretta da Nicolato il risultato l’ha ottenuto, grazie anche alla strepitosa parata che nel finale di gara è stata compiuta da Carnesecchi nel finale. Questo pareggio fa sì che gli azzurrini aggancino al secondo posto in classifica la Repubblica Ceca, che a sua volta ha fermato la Slovenia, la squadra che ora attende l’Italia martedì in una gara decisiva per l’accesso ai quarti di finale.

Da evidenziare però che ancora una volta la squadra azzurra ha ceduto sul piano nervoso: le due espulsioni sono arrivate una dietro l’altra, con Scamacca e Rovella che hanno preso anzitempo la via degli spogliatoi. Anche la Spagna perde un suo uomo, chiudendo in 10.

