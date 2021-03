Chiellini, Caputo e Berardi lasciano la Nazionale: non giocheranno contro Bulgaria e Lituania

La Nazionale vola a Sofia per affrontare domani la Bulgaria (ore 20.45, diretta su Rai 1) nel secondo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 senza Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caputo che questa mattina hanno lasciato il ritiro.

Il difensore azzurro della Juventus e i due attaccanti del Sassuolo saranno indisponibili anche per la prossima gara di martedì 30 con la Lituania. Altre tre defezioni che vanno ad aggiungersi a quelle di Bryan Cristante e Moise Kean che hanno dato forfait nei giorni scorsi.

Domani gli azzurri cercheranno di allungare a 24 la striscia di partite senza sconfitte. Nei 6 incontri disputati in Bulgaria, la Nazionale non ha mai vinto (4 pareggi e 2 sconfitte). In generale, è nettamente favorevole all’Italia il bilancio dei precedenti con la selezione bulgara (10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte), con l’ultima sfida giocata il 6 settembre 2015 a Palermo decisa da un gol su calcio di rigore di Daniele De Rossi, da poco entrato nel team tecnico del ct Mancini.

