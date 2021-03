Suicidio Crotone, il Bologna rimonta da 0-2. Lo Spezia batte il Cagliari e vede la salvezza

La nona giornata di ritorno si apre con una partita che potrebbe aver decretato il nome della prima squadra che retrocederà in B. Malgrado ancora non ci sia la certezza matematica, la sconfitta di oggi in casa da parte del Crotone col Bologna, capace di ribaltare lo 0-2 iniziale e vincere 3-2, sa di sentenza semi-definitiva.

Dopo Parma-Genoa di ieri, che ha visto lo stop interno dei ducali riprecipitati nel baratro, oggi la Serie A prosegue con un’altra sfida per la salvezza, Crotone-Bologna. Il Crotone rivitalizzato dalla cura di Serse Cosmi a trazione anteriore per ripetere le ottime prestazioni con Torino e Lazio, per provare a riagganciare il treno della salvezza. E per un tempo i calabresi danno l’impressione di crederci davvero: in gol con Messias e Simy.

Nella ripresa è un altro Bologna che mette sotto assedio la porta del Crotone e riesce a violarla al 62' con Soumaoro. Dieci minuti dopo arriva il pareggio con Schouten. Altri dieci minuti ed è Olsen a segnare il gol che spegne le speranze salvezza del Crotone. I calabresi vanno in gol in peno recupero, ma l’arbitro Fourneau annulla la rete di Riviere. Alla fine vince il Bologna una partita 'pazza' in cui il Crotone si può rammaricare per un’occasione clamorosa sprecata mentre Mihajlovic esce infuriato malgrado i tre punti.

Lo Spezia vince con il brivido lo scontro salvezza con il Cagliari mettendosi in tasca 3 punti pesantissimi. Finisce 2-1 al Picco grazie agli acuti di Piccoli e Maggiore, che permettono ai bianconeri di portarsi a +7 sul terzultimo posto, occupato proprio dalla squadra di Semplici. Prova opaca da parte dei rossoblù, che nonostante un finale di cuore ed orgoglio (non basta il gol di Pereiro e i due gol annullati), cadono ancora e rischiano davvero di rimanere invischiati in una difficile lotta per non retrocedere.

Più convinto l’avvio dei sardi, che in un quarto d’ora spaventano i padroni di casa per due volte con Joao Pedro, prima respinto bene da Zoet, poi sfortunato nel calciare di un soffio a lato. I liguri ci mettono un pò a venir fuori, ma quando lo fanno si rendono pericolosi in particolare con Farias, che impegna Cragno con una conclusione da posizione defilata. Ad inizio ripresa lo Spezia parte alla grande e al 49' trova il vantaggio con Piccoli, bravissimo ad avvitarsi di testa sul cross di Gyasi battendo Cragno per l’1-0.

La scossa del Cagliari arriva dalla panchina con Simeone e Pereiro, che al 73' vanno vicini al confezionare il pareggio se non fosse per un intervento miracoloso di piede di Zoet. Appena un paio di minuti più tardi, invece, lo stesso numero 9 argentino fallisce clamorosamente da due passi su assist perfetto di Joao Pedro. Dal possibile pareggio al 2-0 dei liguri passano appena 5 minuti: Bastoni crossa da sinistra, Maggiore schiaccia troppo la conclusione al volo ma beffa incredibilmente Cragno con una traiettoria impensabile.

Sembra fatta per la squadra di Italiano, ma il gol di Pereiro rimette tutto subito in discussione, con il doppio brivido dei gol annullati a Nandez e Joao Pedro per due situazioni di fuorigioco. Al triplice fischio resiste il 2-1.

