Champions League, Bayern Monaco-Psg e Real Madrid-Liverpool ai quarti

Effettuati i sorteggi per i quarti di finale della Champions League. Sono Real Madrid-Liverpool; Bayern Monaco-Paris Saint Germain; Porto-Chelsea e Manchester City-Borussia Dortmund. Spicca lo scontro tra il Bayern, vincitore dell’ultima Champions, e il Psg che ha 'devastato' il Barcellona.

Come pure lo scontro tra una grande - nonostante l’appannamento in queste ultime due stagioni - del calcio internazionale come il Real Madrid, detentore del maggior numero di Champions vinte (13), e il Liverpool che cerca di salvare la stagione con un risultato di prestigio.

Le gare di andata dei quarti si disputeranno il 6-7 aprile, quelle di ritorno il 13-14 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 27-28 aprile (gare d’andata) e il 4-5 maggio (ritorno). La finale si disputerà sabato 29 maggio presso l’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Già definiti gli accoppiamenti per le semifinali: la vincente tra Bayern-Psg contro la vincente tra ManCity/Borussia Dortmund, e la vincente tra Real Madrid/Liverpool e quella tra Porto/Chelsea.

QUARTI DI FINALE

Manchester City (ENG) - Borussia Dortmund (GER)

Porto (POR) - Chelsea (ENG)

Bayern Monaco (GER) - Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ENG)

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

Bayern (GER)/Psg (FRA) - Man City (ENG)/Borussia Dortmund (GER)

Real (ESP)/Liverpool (ENG)- Porto (POR)/Chelsea (ENG)

