Coronavirus: è morto Bogarelli, il "re" dei diritti tv del calcio

È morto questa notte per Covid Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di 're' dei diritti tv. Aveva 64 anni.

Colpito dal virus una decina di giorni fa, l’ex presidente di Infront Italy è stato poi ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che è stata fatale.

Gande commozione nell’ambiente sportivo. La Lega di serie A con il Presidente Paolo Dal Pino, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e tutti i dipendenti, ha espresso il cordoglio per la scomparsa e ricordano in Bogarelli, un "manager di assoluto spessore" che "negli anni ha raggiunto importantissimi traguardi nel mondo dello sport ed in particolare nel calcio". Anche la Lega Basket, con il Presidente della LBA Umberto Gandini e tutti i club della Serie A, ha espresso le condoglianze alla famiglia e al fratello, ricordando Bogarelli come il "pioniere dei diritti Tv e grande amico del basket".

