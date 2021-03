Juve-Napoli, c'è la data: il recupero si giocherà mercoledì 17 marzo

Juventus-Napoli si recupererà mercoledì 17 marzo alle ore 18.45. Lo ha ufficializzato la Lega attraverso un comunicato. Le due squadre, dunque, scenderanno in campo allo Stadium per recuperare la sfida valida per la terza giornata di andata e non disputata il 4 ottobre scorso.

Intanto, i bianconeri si godono la vittoria di ieri contro lo Spezia. "Non c'è modo migliore di tornare che aiutando la squadra a vincere", commenta Alvaro Morata che festeggia così, sui social, il successo aperto dal suo gol ad appena sessanta secondi dal suo ingresso in campo.

Rientrato a disposizione dopo un virus intestinale, c'è anche la firma dello spagnolo su una vittoria "che dà morale - aggiunge sui social il compagno Danilo - e ci permette di continuare a inseguire i nostri obiettivi". "Conosciamo il nostro valore e vogliamo dimostrarlo nelle sfide determinanti che abbiamo davanti - aggiunge il brasiliano -. Forza Juve". La vetta della classifica resta lontana, ma i bianconeri non intendono mollare: "Continueremo a lottare fino alla fine", scrive non a caso Rodrigo Bentancur.

