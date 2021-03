Coronavirus, Pelè riceve il vaccino: "La pandemia non è finita, aiutiamoci"

"È un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino!". Pelé condivide così sui social la vaccinazione anticovid. L'80enne fuoriclasse brasiliano, tre volte campione del mondo, ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram in portoghese e in inglese, postando una foto in cui appare con la mascherina, mentre gli viene fatta l’iniezione sul braccio.

"La pandemia non è ancora finita - ha scritto l’ex campione del calcio brasiliano -. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone non avranno avuto il vaccino. Continuiamo a lavarci le mani e, se possibile, restiamo a casa. Quando usciamo, non dimentichiamo la mascherina e manteniamo le distanze sociali. Tutto questo passerà se penseremo agli altri e ci aiuteremo a vicenda". ANSA

