Campionato Primavera 3: vittoria di misura per il Palermo, Catania battuto dal Monopoli

Nella terza giornata del campionato Primavera 3, vittoria di misura per il Palermo che supera la Vibonese per 2-1. Il successo consente alla squadra rosanero il secondo posto in classifica alle spalle del Catanzaro, che comunque ha giocato una gara in più. Ci pensano nel primo tempo, Florio (nella foto l’esultanza del primo vantaggio) e Amorello a regalare il secondo successo al Palermo, confermando quanto di buono espresso nella gara vincente contro il Bisceglie.

Per i giovani rosanero la gara si mette subito nel verso giusto; dopo otto minuti, da una azione portata avanti dal sempre presente Barcellona, palla al centro area dove si trova pronto Florio, per la zampata vincente a sx del numero uno ospite De Fazio. Sembra tutto facile per il Palermo, che contiene bene le poche ripartenze degli avversari, cercando continuamente il raddoppio con Murania al 14’ e con il duo Castelli-Barcellona al 27’.

Il raddoppio dei padroni di casa Al 41’; da azione di calcio d’angolo dettata da Giglio, al centro per Amorello che facilmente insacca. Ma non è finita: per un errore difensivo nell’ultimo minuto di recupero, la Vibonese accorcia le distanze con Corso, che si ritrova in area, una palla solo da spingere in fondo la rete. Nella ripresa al Palermo non manca l’intensità, ma non è brillante nelle conclusioni: al 4’ e al 7’ con Barcellona, all’11’, con Giglio che uscirà poco dopo in barella per problemi al ginocchio, al 16’ con Amorello, che in area manca l’aggancio vincente.

Al 21’ ospiti vicino al pari; il numero sette Polimeni solo in area non riesce nel colpo vincente, facendosi anticipare dal numero uno rosanero, Matranga. Gara che chiude con due espulsioni: al 35’ direttamente dalla panchina Seidita per il Palermo, al 48’ Spanò per la Vibonese. L’altra compagine siciliana, il Catania, perde in trasferta con il Monopoli la sua seconda gara consecutiva per 3-0. La gara ha un inizio con le due squadre che provano a superarsi, col Monopoli che sembra comunque maggiormente intenzionato alla ricerca dei tre punti.

Il vantaggio dei padroni di casa al 12’; Cascella dal fondo, per il perfetto colpo di testa vincente di Glorioso. Al 27’ Catania in area avversaria con nulla di fatto, e dalla veloce ripartenza del Monopoli, porta a presentarsi in area con quattro uomini contro due, ed è facile per Di Benedetto concludere per il raddoppio. Nella ripresa al 61’, Bovio mette al centro, facile per Basile siglare il 3-0.

