Manchester United-Milan agli ottavi di Europa League, la Roma pesca lo Shakthar

Il Milan affronterà il Manchester United negli ottavi di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. L’andata è in programma giovedì 11 marzo in Inghilterra, mentre il ritorno il 18 a San Siro. La Roma invece sfiderà lo Shakhtar Donetsk negli ottavi. La gara d’andata si disputerà giovedì 11 marzo all’Olimpico, il ritorno il 18 in Ucraina.

Questi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. Le gare di andata sono in programma giovedì 11 marzo, il ritorno il 18: OTTAVI DI FINALE and. rit. Ajax (Ned) - Young Boys (Sui) Dinamo Kiev (Ukr) - Villarreal (Esp) ROMA (ITA) - Shakhtar Donetsk (Ukr) Olympiacos (Gre) - Arsenal (Eng) Dinamo Zagabria (Cro) - Tottenham (Eng) Manchester United (Eng) - MILAN (ITA) Slavia Praga (Cze) - Glasgow Rangers (Sco) Granada (Esp) - Molde (Nor)

