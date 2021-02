Coppa Italia, Napoli e Atalanta non si fanno male: la semifinale d'andata finisce 0-0

Termina in parità, e senza reti, la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. Allo stadio Diego Armando Maradona a fare la partita è la squadra di Gasperini, che però non riesce a sfondare, così ne viene fuori uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno di mercoledì prossimo al Gewiss Stadium.

Troppo timida e poco incisiva la formazione di Gattuso, ora chiamata ad una grande prova in terra bergamasca. La cronaca della gara. Tanta aggressività e ritmi subito alti in avvio, ma la prima grande chance del match arriva soltanto al 22', ed è per i bergamaschi: Muriel pesca in verticale Pessina che viene murato molto bene da Ospina, poi Freuler non riesce per due volte a trovare il tap-in vincente.

La fisicità dei bergamaschi prevale in mezzo al campo, gli azzurri puntano più sulla prudenza, così alla mezz'ora è ancora la Dea a rendersi pericolosa con Toloi, che colpisce male d’esterno da ottima posizione. Ci provano anche Zapata e Muriel senza fortuna, dall’altra parte invece sono quasi nulle le iniziative locali.

Il copione della ripresa è pressoché lo stesso del primo tempo, con la squadra di Gasperini in forte pressione nella metà campo del Napoli, senza però trovare il varco giusto per colpire. Al 77' all’elenco delle occasioni nerazzurre si aggiunge anche il colpo di testa di Gosens, libero di colpire sul cross di Djimsiti ma impreciso dalle parti di Ospina. Nel finale e nel corposo recupero succede poco altro e il punteggio non si schioda dallo 0-0.

