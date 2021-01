Christopher Maboulou, il calciatore francese morto a 30 anni per arresto cardiaco

Il centrocampista francese Christopher Maboulou è morto a 30 anni per arresto cardiaco. Lo ha annunciato il Bastia sui propri account social, club in cui Maboulou aveva giocato dal 2014 al 2016.

Come riportato dal quotidiano francese Ouest-France, Maboulou stava partecipando a una partita di quartiere a Montfermeil, nel dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell’Île-de-France, quando ha accusato il malore che ha causato la sua morte.

"Il Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou - il messaggio di cordoglio del Bastia -. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, tutto il club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace".

Prima della fine dei campionati per la pandemia a marzo, Maboulou aveva giocato per il Thonon Evian (club di Regional 1, la sesta divisione francese). Dal 2018 al 2019 aveva giocato al Nancy e nel 2017 in Grecia al Pas Giannina. In totale ha collezionato 120 presenze in carriera (18 i gol), di cui 29 in Ligue 1 proprio con il Bastia.

