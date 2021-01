Zhang smentisce cessione Inter: "Notizie senza fondamento"

Zhang smentisce le voci sulla possibile cessione del club nerazzurro. "In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna - si legge in una nota del club -, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento".

Intanto, Conte sta preparando la sfida in casa contro il Crotone, in programma domani, dopo lo stop per le feste natalizie.

