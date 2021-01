Torna in campo la serie A, apre Inter-Crotone e chiude Juventus-Udinese

La serie A torna in campo domani per la 15esima giornata, dopo lo stop per le festività natalizie. Le prime squadre a scendere in campo nel lunch match del Meazza, Inter e Crotone. I nerazzurri di Antonio Conte, a un punto dal Milan capolista, vengono da sette vittorie consecutive in campionato e provano ad iniziare il 2021 con un altro successo.

Alle 15 poi toccherà al match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Sassuolo. Il Napoli di Rino Gattuso cerca il riscatto contro il Cagliari. In campo Fiorentina-Bologna, Parma-Torino e Spezia-Verona. La Lazio in trasferta contro il Genoa e la Roma ospita la Sampdoria.

Alle 18, poi, in campo il Milan di Stefano Pioli che se la vedrà contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Chiude il programma della 15ª giornata il posticipo delle 20.45 all'Allianz Stadium tra Juventus e Udinese.

