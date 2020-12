Suarez: "Sapevo i contenuti della prova dell'esame"

Luis Suarez avrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell’esame. all’università per stranieri. E’ quanto sarebbe emerso dalla deposizione dello stesso calciatore.

Il calciatore Luis Suarez è stato sentito infatti come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia, in merito all’esame di italiano sostenuto lo scorso 17 settembre all’Università per Stranieri di Perugia. L’uruguaiano, ora all’Atletico Madrid ma in estate nel mirino della Juventus, è stato ascoltato in videoconferenza come testimone insieme al suo manager nell’ambito dell’indagine condotta dalla Procura guidata da Raffaele Cantone. I contenuti della deposizione non stati resi noti. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi.

