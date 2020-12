Fifa Awards, Lewandowski nominato miglior giocatore del 2020

L’attaccante polacco Robert Lewandowski, stella del Bayern Monaco vincitore della Champions League, è stato nominato dalla Fifa giocatore del 2020.

La premiazione avvenuta a Zurigo è una consolazione per il capocannoniere europeo, che nemmeno quest’anno ha potuto sperare di vincere il Pallone d’Oro in quanto France Football ha deciso di non assegnare il premio per il 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Una bella rivincita nei confronti degli altri due candidati, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che sono stati invece insigniti più volte del Pallone d’Oro.

