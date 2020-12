Europa League: il Milan pesca la Stella Rossa, il Napoli trova il Granada, Roma-Braga

Milan-Stella Rossa, Napoli-Granada, Roma-Braga: questi i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League. L'andata si giocherà il 18 febbraio e il ritorno il 25 febbraio.

Tutte le partite: Wolfsberger (Aut) - Tottenham (Eng); Dinamo Kiev (Ukr) - Bruges (Bel); Real Sociedad (Esp) - Manchester United (Eng); Benfica (Por) - Arsenal (Eng); Stella Rossa (Srb) - Milan (Ita); Anversa (Bel) - Rangers (Sco); Slavia Praga (Cze) - Leicester (Eng); Salisburgo (Aut) - Villarreal (Esp); Braga (Por) - Roma (Ita); Krasnodar (Rus) - Dinamo Zagabria (Cro;) Young Boys (Sui) - Bayer Leverkusen (Ger); Molde (Nor) - Hoffenheim (Ger); Granada (Esp) - Napoli (Ita); Maccabi Tel Aviv (Isr) - Shakhtar Donetsk (Ukr); Lille (Fra) - Ajax (Ned); Olympiacos (Gre) - Psv Eindhoven (Ned).

"Sarà emozionante tornare in una città legata a una pagina storica del grande Milan". Stefano Pioli affida all’Ansa il proprio commento sul sorteggio per i sedicesimi di Europa League, in cui il suo Milan affronterà la Stella Rossa Belgrado, dove nel 1989 i rossoneri di Arrigo Sacchi superarono gli ottavi di finale - in una partita giocata in due giorni per la nebbia - facendosi strada verso la prima Coppa dei Campioni dell’era Berlusconi. "Sono una squadra ben strutturata, nel proprio campionato sono primi con un largo vantaggio, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti", sottolinea Pioli.

"È un sorteggio difficile e insidioso. Il Granada è un’ottima squadra e sarà dura". Con queste parole il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, commenta l’esito del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Gli azzurri se la vedranno con gli spagnoli che si sono qualificati come secondi del Girone E con 11 punti alle spalle del PSV Eindhoven e davanti a Paok e Omonia Nicosia. Nella Liga spagnola, il Granada è al settimo posto con 18 punti dopo 12 giornate.

