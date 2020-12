La Roma prepara il ricorso al collegio del Coni per lo 0-3 a tavolino

La Roma si prepara a un altro ricorso contro lo 0-3 a tavolino a Verona, per il caso Diawara. Il 10 novembre scorso la Corte d’Appello FIGC aveva confermato la sanzione del giudice sportivo mantenendo la sconfitta a tavolino per 3-0 della Roma in casa del Verona per aver schierato Diawara dopo che il calciatore era stato inserito nella lista U22 nonostante a luglio avesse compiuto 23 anni.

La Roma, però, è pronta a fare ricorso ancora una volta e al Collegio di Garanzia del Coni. Il club sta preparando incartamenti e dovrà presentarlo entro 30 giorni dalla sentenza della Corte d’Appello, ovvero entro il 10 dicembre.

