Maradona lascia la clinica dopo l'operazione: ora terapia antidipendenze

Diego Maradona ha lasciato la clinica. Alle 17,52 ora di Buenos Aires è stato dimesso dalla struttura di Olivos dove otto giorni fa era stato operato per un ematoma subdurale.

L'ex fuoriclasse si è fatto largo tra la folla dei suoi fans e, salito a bordo di un veicolo, è stato portato in una casa affittata nel centro residenziale Villanueva a Tigre, località a nord dell'area metropolitana di Buenos Aires. Qui Maradona si sottoporrà ai trattamenti necessari per curare la sua dipendenza dall'alcol e da alcuni farmaci.

La località dove Maradona trascorrerà questo periodo non è stata scelta a caso, in quanto a poche centinaia di metri vive Giannina, figlia dell'ex 'Pibe de oro' e autentica 'capofamiglia' in questo delicato momento. Sarà lei a occuparsi del padre e a stargli vicina.

© Riproduzione riservata