Maradona operato al cervello, il medico: "Rimarrà in ospedale fino a lunedì"

Bisogna marcarlo stretto, ma questa volta Diego Armando Maradona non andrà via in dribbling. L'ex fuoriclasse argentino sta meglio, non vede l'ora di lasciare la clinica Olivos dove martedì sera è stato operato alla testa per rimuovere un ematoma subdurale.

Il decorso operatorio procede bene, ma bisogna fare i conti con quella che il suo medico personale, Leopoldo Luque, chiama "situazione di astinenza". "L'idea è che resti in clinica finchè non si conclude questo processo, fino a lunedì rimarrà sicuramente ricoverato, poi verificheremo l'evoluzione delle sue condizioni, non fissiamo giorni o date - ha spiegato Luque -. L'astinenza è legata alle sue abitudini, non va riferita a una determinata sostanza o bevanda, ma troviamo in condizioni molto buone Diego. Abbiamo ridotto la sedazione perchè la risposta neurologica è stata molto positiva, ora bisognerà vedere come reagirà ai nuovi farmaci che gli vengono somministrati". Luque è soddisfatto anche della risposta dei familiari: "Tutti allineati nella stessa direzione, per Diego".

