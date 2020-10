L'Inter torna a vincere: Lukaku e D'Ambrosio stendono il Genoa

L’Inter batte 2-0 il Genoa al Marassi e prova a dimenticare la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions con il Borussia Monchengladbach. Entrambe le reti sono state segnate nel secondo tempo per opera del solito Romelu Lukaku, con un sinistro preciso alle spalle di Perin, e di Danilo D’Ambrosio, con un colpo di testa ravvicinato su azione di calcio d’angolo. Antonio Conte deve registrare la 'rabbià di Lautaro Martinez che si è sfogato dopo la sostituzione dando due pugni al seggiolino.

I nerazzurri hanno tenuto per tutta la durata del match il pallino del gioco ma, soprattutto nel primo tempo, hanno faticato a creare limpide occasioni da gol. Il Genoa, il cui focolaio Covid si è quasi spento, ha mostrato evidenti limiti fisici e, pur tenendo il campo per un’ora, si è sciolto dopo il primo gol ospite. Sono entrati nella ripresa sia Hakimi, al centro di una querelle sulla sua brevissima posivitivà al Covid smentita poi da due tamponi ravvicinati, e Nainggolan, anch’egli guarito dal virus, che torna a vestire la maglia nerazzurra dopo la parentesi in Sardegna.

