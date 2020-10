Coronavirus, Cristiano Ronaldo "ancora positivo": a rischio la sfida con Messi

Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid-19: le indiscrezioni corrono veloci in Portogallo, dove si moltiplicano le voci su un nuovo tampone positivo per il campione bianconero. Infatti secondo le edizioni online dei giornali Record e Correio da Manha il fuoriclasse bianconero non avrebbe sconfitto il Coronavirus.

La cosa è stata poi riportata anche dal giornale spagnolo Marca. Se la cosa venisse confermata, oltre ad essere impossibile la

presenza di CR7 contro il Verona domenica sera, sarebbero azzerate le speranze di recupero in vista del faccia a faccia con Lionel Messi, con il Barcellona atteso allo Stadium mercoledì prossimo, 28 ottobre, per la Champions.

