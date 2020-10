Eleven Sports, dopo i disservizi nuova piattaforma per le partite di serie C

Eleven Sports dopo i disservizi della scorsa settimana corre ai ripari e lancia una nuova piattaforma su cui seguire le partite di serie C e quindi anche il match di domani tra Bisceglie e Palermo.

La nuova piattaforma streaming si chiama MyCujoo e si affiancherà a Eleven Sports mettendo a disposizione l’intero pacchetto della Lega Pro. Ovviamente tutti coloro che sono già abbonati a Eleven, avranno anche e gratuitamente l’accesso automatico a MyCujoo.

“Basterà eseguire il login con la stessa mail con cui è stato acquistato l’abbonamento a Eleven – si legge nella nota di Eleven inviata a tutti gli abbonati - l’ingresso della nuova piattaforma non esclude l’altra: sarà infatti possibile scegliere tra le due opzioni di partita in partita a piacimento dell’utente”.

La scorsa settimana un “down” da parte di Eleven Sports aveva praticamente mandato su tutte le furie i tifosi del Palermo, nonché di tutte le altre squadre di serie C, che non hanno potuto vedere per oltre mezz’ora la partita della propria squadra del cuore.

